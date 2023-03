Burkina Faso : Reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord

Le Burkina Faso a décidé mercredi, de renouer des relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de Corée du Nord, a annoncé la ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères Olivia Roumba à l’issue d’un Conseil des ministres.

« Cette reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord permettra à ce pays d’Asie de l’Est et au Burkina Faso d’entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines comme le secteur de la sécurité, à travers l’octroi à notre pays d’équipement et de matériel militaires, les secteurs des mines, de la santé, de l’agriculture et de la recherche », a déclaré la cheffe de la diplomatie burkinabè Olivia Rouamba.

Le Conseil des ministres a examiné et approuvé un agrément pour la nomination d’un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso.

Selon la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, le Burkina Faso a jadis entretenu « de très bonnes relations avec ce pays qui était un partenaire privilégié sous la période de la Révolution d’août 1983 ».