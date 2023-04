Guinée : Coopération sécuritaire dans le Golfe de Guinée

Lors de l’ouverture de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), le président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a appelé mardi à une plus grande coopération régionale pour vaincre les menaces dans l’espace maritime du Golfe de Guinée.

Dankwa Akufo-Addo a déploré que la région soit devenue un point chaud mondial pour les incidents notamment de piraterie, de détournement de pétrole, de vol en mer, de prise d’otages, de trafic d’êtres humains et de drogue, de terrorisme et de corruption.

Il a estimé que la nature énorme et complexe de ces activités illégales en mer exigeait une collaboration bien coordonnée pour les combattre avec succès et créer une région du Golfe de Guinée sûre, sécurisée et prospère pour un développement durable.

La région du Golfe de Guinée comprend l’Angola, la République du Congo, le Gabon, le Nigeria, Sao Tomé-et-Principe, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Ghana.