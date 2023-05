UE : 25 millions d’euros pour l’Ethiopie et le Kenya

L’Union européenne (UE) a annoncé, mardi, l’octroi de 22 millions d’euros d’aides humanitaires supplémentaires à l’Éthiopie et de 3 millions d’euros au Kenya pour soutenir les personnes qui subissent les effets des conflits, des déplacements, de la sécheresse et des crises sanitaires.

Ces fonds « contribueront à remédier aux niveaux élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition parmi les personnes les plus vulnérables et à donner accès à des soins de santé primaire, à une eau propre et salubre et à des services d’assainissement et d’hygiène », a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

Il s’agit aussi de fournir des possibilités d’éducation aux enfants qui se trouvent pris dans des crises humanitaires et qui, de ce fait, se trouvent déscolarisés, a souligné l’exécutif européen, notant que ce nouveau financement porte le total de l’aide humanitaire fournie en 2023 à 82,5 millions d’euros pour l’Éthiopie et à 15,5 millions pour le Kenya.

Le communiqué relève qu’en Éthiopie, les besoins humanitaires sont considérables et résultent du conflit qui fait rage dans le nord du pays depuis deux ans, d’une grave sécheresse qui se prolonge, de déplacements massifs de population, ainsi que d’autres points de tensions et conflits localisés.

En outre, plus de 90.000 réfugiés sont récemment arrivés de Somalie, ce qui porte le nombre total de réfugiés actuellement accueillis par l’Éthiopie à plus de 890.000.

De son côté, le Kenya continue d’être gravement touché par la sécheresse “catastrophique” qui frappe la Corne de l’Afrique, ajoute la Commission, précisant que la dernière saison des pluies (octobre à décembre 2022) est la cinquième consécutive au cours de laquelle les précipitations sont inférieures à la moyenne.