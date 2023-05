Bénin : 10 militaires blessés dans un accident pyrotechnique (armée)

Dix militaires ont été blessés lundi au Bénin dans une « explosion survenue dans une soute à munitions », dans une école de formation des officiers située dans le sud du pays, a annoncé mardi l’armée béninoise.

L’explosion s’est produite lors d’un « transfert de matériels obsolètes », a indiqué dans un communiqué l’armée béninoise parlant d’un « accident pyrotechnique ».

Les militaires blessés ont été hospitalisés tandis qu’une équipe technique du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution « a été déployée sur le site en vue de le sécuriser », a indiqué l’armée.

« Le Chef d’Etat-Major Général des Forces armées béninoises (…) tient à rassurer les populations riveraines sur le fait que la situation est maîtrisée », a indiqué l’armée, qui a invité les habitants « à ne pas manipuler les débris issus (de l’explosion) et à se rapprocher de ses personnels en cas de découverte de fragments d’explosifs ».

Le Bénin, comme la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, fait face à la menace croissante de combattants du groupe Etat islamique (EI) et d’Al-Qaïda, implantés au Niger et au Burkina Faso, et qui multiplient les attaques sur son territoire.

Les forces béninoises affirmaient le mois dernier avoir enregistré une vingtaine d’incursions depuis 2021.