Zambie : Une centrale photovoltaïque d’une capacité de 33 MWc

L’entreprise zambienne Copperbelt Energy Corporation (CEC) a mis en service une centrale solaire photovoltaïque dans le district de Kitwe qui a nécessité un investissement de 22 millions de dollars.

D’une capacité de 33 MWc, la centrale est équipée de 61.300 panneaux, reliés à 150 onduleurs solaires. Le projet désormais dans sa phase d’exploitation a également permis la construction de six postes de transformation et 4 km de ligne de transmission.

Le rendement annuel de la centrale solaire photovoltaïque de Riverside est évalué à 54,9 GWh, de quoi alimenter 10.000 foyers zambiens. Sa construction a duré 10 mois et employé plus de 800 personnes.

«En 2018, nous avons développé notre centrale solaire photovoltaïque pilote, qui s’accompagnait de nombreuses autres intentions et avantages, notamment l’apprentissage pour notre personnel et les étudiants de l’université de Copperbelt. Malgré sa taille, elle est devenue la première centrale solaire connectée au réseau en Zambie», a déclaré London Mwafulilwa, président du conseil d’administration de CEC lors de la cérémonie d’inauguration.

La CEC est une entreprise cotée à la bourse de Lusaka et spécialisée dans la production, le transport et la distribution de l’électricité en Zambie et au Nigeria.