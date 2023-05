Maroc-Israël : Collaboration en matière d’agriculture et de technologie alimentaire

Le ministre marocain de l’Agriculture Mohamed Sadiki s’est entretenu jeudi avec le ministre israélien de l’Economie Nir Barakat, qui est arrivé au Maroc depuis mardi, des moyens de coopération dans le domaine des technologies alimentaires et agricoles, en marge de la participation de Barakat au « Forum international de l’agriculture » dans la ville marocaine de Meknès, qui se poursuivra jusqu’au 7 mai.

Le ministre israélien a, par la même occasion, invité le ministre marocain à se rendre prochainement en Israël.

Barkat a rencontré le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce Riad Mazour et a également eu d’autres entretiens avec Chakib Laâlej, patron de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM), plus grand groupement d’entrepreneurs du pays, Hassan Sentissi, patron de l’Association marocaine des exportateurs (organisation non gouvernementale) et un certain nombre d’hommes d’affaires au Maroc.

Israël et le Maroc sont des partenaires stratégiques dans les domaines agricole, culturel, sécuritaire et de défense militaire.

Par ailleurs, le Royaume-Uni est cette année le pays invité d’honneur à cette occasion du 15ème SIAM, qui se tient à Meknès du 2 au 7 mai.

Un Forum sur la coopération Maroc-Royaume Uni a été tenu, mardi à Meknès, sous la présidence du ministre Mohamed Sadiki et son homologue britannique, Lord Richard Benyon.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont loué la qualité des relations entre les deux pays sur les plans politique, économique et commercial.