Madagascar : 500.000 dollars aux victimes du cyclone Freddy 

La Banque africaine de développement a décidé d’accorder cinq cent milles dollars, une aide d’urgence aux populations victimes des effets du cyclone Freddy à Madagascar.

Ce don, provenant du Fonds spécial de secours, a pour objectif d’appuyer les autorités de Madagascar et les partenaires, dans leurs efforts pour soulager les souffrances des populations, victimes des effets néfastes du cyclone Freddy, explique la BAD dans un communiqué.

L’opération vise aussi à réduire l’insécurité alimentaire aiguë dans les communes touchées par le cyclone et de réduire la malnutrition chez les couches vulnérables, ajoute la même source.

L’aide d’urgence de la Banque sera mise en œuvre par le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) en concertation étroite avec le Bureau national de gestion des risques et catastrophes et la Cellule de planification et de gestion des urgences, deux agences du gouvernement malgache.