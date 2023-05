UNICEF : Plusieurs millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition en Afrique 

Plus de 7 millions d’enfants de moins de cinq ans continuent de souffrir de malnutrition dans la Corne de l’Afrique, a déploré le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), appelant à une aide nutritionnelle urgente.

« La crise dans la Corne de l’Afrique a été dévastatrice pour les enfants », a affirmé Mohamed Fall, directeur régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe.

« Au cours des trois dernières années, des communautés ont été contraintes de prendre des mesures extrêmes pour survivre, des millions d’enfants et de familles quittant leur maison par pur désespoir à la recherche de nourriture et d’eau. Cette crise a privé les enfants des éléments essentiels de l’enfance : manger à sa faim, avoir une maison, de l’eau potable et aller à l’école », a-t-il précisé.

La malnutrition est responsable d’un cinquième des décès chez les enfants âgés de moins de 5 ans, elle est causée par un manque d’aliments nutritifs et par des épisodes à répétition de maladies telles que la diarrhée, la rougeole et le paludisme, qui compromettent l’immunité de l’enfant.

Contrairement à la famine ou à l’inanition, relativement peu de personnes ont entendu parler de l’émaciation sévère (également connue sous le nom de malnutrition aiguë sévère) alors que cette pathologie touche quelque 13,6 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans à l’échelle du globe.

Si ce nombre était déjà appelé à augmenter sous l’effet des conflits en cours et des urgences liées au climat, la guerre en Ukraine menace désormais de plonger le monde dans une crise alimentaire encore plus profonde, un grand nombre de pays dépendant fortement des exportations en provenance d’Ukraine et de Russie.

Dans le même temps, le prix des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, dont le rôle est vital, devrait s’envoler au cours des prochains mois. Une situation qui risque de mettre en péril la survie d’un nombre encore plus élevé d’enfants.

Dans la Corne de l’Afrique, l’UNICEF et ses partenaires soutiennent une réponse intégrée couvrant la nutrition, l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et l’hygiène, la prévention des maladies et la sécurité alimentaire.

Cet organisme onusien a lancé un appel aux donateurs et aux gouvernements pour un plan d’action mondial pour faire face à la malnutrition et ses risques sur les enfants.