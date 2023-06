Maroc : Des soldats israéliens participent à la 19ème édition de l’exercice « African Lion » 

Les Forces armées royales et les Forces armées américaines co-organisent, jusqu’au 16 juin, la 19ème édition de l’exercice « African Lion », indique un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

Des militaires israéliens, du Bataillon de reconnaissance Golani, participent pour la première fois à ces manœuvres militaires sur le territoire marocain, le plus important sur le continent africain.

Depuis la normalisation de leurs relations en décembre 2020, dans le cadre des accords d’Abraham, le Maroc et Israël développent une importante coopération militaire, sécuritaire, commerciale et touristique.

Ces soldats israéliens se joignent aux 8.000 militaires en provenance de 18 pays participant à cet exercice, en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région.

La cérémonie d’ouverture, annonçant le lancement officiel de cet exercice multinational interarmées, a été organisée le lundi, au siège de l’État-major de la Zone Sud à Agadir.

Au programme de cette 19ème édition, qui se déroule dans sept régions du Maroc : Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, figurent l’exercice de planification opérationnelle pour les cadres des États-Majors de la « Task Force », les exercices tactiques terrestres, maritimes, aériens et combinés, de jour et de nuit, un exercice combiné des forces spéciales, les opérations aéroportées, l’Hôpital militaire de campagne prévoyant des prestations chirurgico-médicales et les exercices de lutte contre les armes de destruction massive.

Selon le Brigadier général Brian T. Cashman, Commandant général adjoint de la Force opérationnelle en Europe du Sud, responsable de cet exercice, « African Lion » est vital et important d’un point de vue stratégique que le continent africain connaît une montée des conflits armées et de l’extrémisme.

« Nous devons rester vigilants pour être en capacité de faire face aux nouvelles menaces qui se profilent », a poursuivi le général américain, soulignant qu’African Lion permet aux pays alliés d’agir comme un seul corps en cas de crise ou de conflit.