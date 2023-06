Changsha : L’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique 

La troisième « Exposition économique et commerciale Chine-Afrique », se tiendra du 29 juin au 2 juillet à Changsha, capitale de la province chinoise du Hunan (centre).

Sous le thème « Développement commun pour un avenir partagé », des représentants de 50 pays africains et de huit organisations internationales se sont inscrits pour participer à cet événement.

Plus de 40 activités de différents types, couvrant les infrastructures vertes, les douanes et la quarantaine, la médecine et la santé, les produits agricoles et alimentaires, les parcs industriels, la formation professionnelle et d’autres sujets, seront organisées, selon Shen Yumou, chef du département provincial du commerce du Hunan, lors d’une conférence de presse tenue le mardi.

Les pays invités d’honneur à cette expo, seront le Bénin, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Malawi, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria et la Zambie.

Un indice du commerce Chine-Afrique sera publié pour la première fois lors de l’événement, qui servira de baromètre pour les entreprises menant une coopération économique et commerciale avec leurs partenaires africains.

Lancée pour la première fois en 2019, l’exposition est une plateforme majeure pour renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains.

Plus de 1.000 entreprises, associations commerciales et institutions financières chinoises et africaines ont participé aux deux éditions de l’exposition qui se sont tenues en 2019 et en 2021, avec un total de 216 projets et accords de coopération signés, conclut l’agence officielle de presse chinoise.