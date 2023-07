Burkina Faso : Plusieurs terroristes neutralisés par l’armée

L’armée burkinabè a neutralisé plusieurs terroristes dans la nuit de mardi à mercredi près de Bouroum, dans la région du Centre-nord.

Selon des sources sécuritaires citées par l’agence d’information du Burkina (AIB), ces terroristes avaient été repérés grâce aux renseignements.

Les forces aériennes ont frappé un bâtiment où ils s’étaient regroupés, entraînant la mort de nombreux terroristes.

Malgré les attaques ennemies, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont réussi à acheminer des vivres dans plusieurs localités du pays, notamment dans les régions du Sahel et de l’Est.

Les opérations se poursuivent en vue de reconquérir le territoire et de restaurer la paix, selon les sources sécuritaires.

Vendredi dernier, deux attaques armées ont causé la mort de 22 civils, dont 20 supplétifs de l’armée, dans les régions nord et ouest du Burkina Faso.

Depuis 2015, le pays est confronté à une spirale de violences terroristes, qui ont fait plus de 10 000 morts, civils et militaires, selon les ONG, et ont entraîné le déplacement de plus de deux millions de personnes à l’intérieur du pays.