 Mali : Plusieurs terroristes neutralisés dans la région de Gao

La Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) rapporte qu’une opération baptisée «Yèrè Kolochi» s’est déroulée du 5 au 13 juillet dernier dans la région de Gao, au nord du Mali, plus précisément dans le Gourma. Cette intervention a été couronnée de succès puisqu’elle a permis de neutraliser plusieurs membres de Groupes armés terroristes (GAT).

Selon la DIRPA, au cours de ces dix jours d’intenses recherches et fouilles, plusieurs éléments appartenant aux GAT ont été mis hors d’état de nuire. De plus, l’armée a récupéré des armes, des caisses de munitions, des motos et divers équipements militaires abandonnés par les groupes terroristes. Des individus suspects ont également été appréhendés et des engins à deux roues ont été détruits par les forces de sécurité.

L’objectif premier de cette manœuvre de dix jours était de rétablir la tranquillité et de rassurer les populations locales en démantelant les refuges des groupes armés terroristes et en affaiblissant les groupes de criminels qui entravaient la libre circulation des personnes et de leurs biens le long des axes principaux.

Le Bataillon de reconnaissance et d’intervention spéciale (BRIS), dirigé par le commandant Hamzata Ag Sidi Mohamed et placé sous l’autorité du colonel Issa Bagayoko, commandant du secteur 1 de l’opération «Maliko», a été le fer de lance de cette opération. Le BRIS a parcouru plusieurs localités du Secteur 1, telles que Tessit, Arhabou à Fafa Gourma, Boya, Gabero, Salata, Gounga et Bazi Gourma, où les bandits semaient la terreur parmi les populations civiles. Des patrouilles offensives ont également été menées dans des sanctuaires tels que Tin-Anor, Talyenda, Akoukou, Soudeheri, Tinagagui, Tagalalt et Haroum.

Les résultats positifs de l’action «Yèrè Kolochi» ont été accueillis avec satisfaction par les populations des localités concernées, selon les dires de l’Armée. Le commandant Hamzata Ag Sidi Mohamed, à la tête du BRIS, a appelé tous les citoyens à soutenir les Forces armées maliennes (FAMa) dans leur mission régalienne et à rester solidaires des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour une lutte efficace contre le terrorisme et l’insécurité.