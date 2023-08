Nigeria : 21 morts dans l’attaque  de Batin et de Rayogot

Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors des attaques de deux villages dans l’Etat de Plateau, dans le centre du Nigeria, qui se sont déroulées le mercredi, selon Le Centre d’émancipation pour les victimes de crise au Nigeria.

Dans un communiqué, le Centre d’émancipation pour les victimes de crise au Nigeria, organisation non-gouvernementale consacrée à la protection des victimes de violences et de crises basée dans cet Etat, a indiqué que des hommes armés avaient envahi les villages de Batin et de Rayogot, dans la zone du gouvernement local de Ladi, dans les premières heures de la journée de mercredi, tuant 21 personnes et en blessant plusieurs autres.

« Les agresseurs sont arrivés par centaines alors que les victimes sans méfiance étaient endormies, et ils ont écrasé les miliciens locaux de garde », ajoute le communiqué.

Oya James, porte-parole de l’armée pour cet Etat, a confirmé ces attaques aux journalistes jeudi à Jos, chef-lieu de cet Etat, dans une brève déclaration, précisant qu’une alerte avait été envoyée avant les attaques et que les troupes avaient répondu rapidement en déployant immédiatement des forces dans la zone.