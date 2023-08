Nigeria : 12 personnes enlevées et 50 otages libérés 

Un responsable local a rapporté samedi que des hommes armés avaient kidnappé au moins 12 individus dans le nord du Nigeria, selon des informations relayées par les médias.

La première attaque, survenue le vendredi, a été perpétrée par des assaillants non identifiés, résultant en l’enlèvement de quatre personnes.

Parmi les personnes prises en otage se trouvait le chef du village de Nasarawa-Burkullu, situé dans l’État de Zamfara, dans la région nord-ouest du Nigeria. Le responsable local, Muhammad Bukuyum, a déclaré samedi que les autres victimes étaient trois fermiers locaux.

Dans un incident distinct, huit fermiers ont été enlevés samedi par des membres du groupe Boko Haram. Cet enlèvement a eu lieu dans le village de Maiwa, qui se trouve à environ trois kilomètres de Maiduguri, la capitale de l’État de Borno, situé dans la région nord-est du Nigeria.

Par ailleurs, une cinquantaine de femmes qui avaient été enlevées par le groupe terroriste Boko Haram près de la ville de Maiduguri, dans l’Etat de Borno, ont été libérées vendredi.

D’après les statistiques fournies par les organismes des Nations Unies opérant au Nigeria, un nombre minimum de 35 000 individus ont perdu la vie et 2,1 millions de personnes ont été contraintes de se déplacer à cause des groupes terroristes jihadistes et les bandits.