Mozambique : Les USA injectent des fonds dans l’agriculture pour renforcer la sécurité alimentaire

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Maputo, Peter H. Vrooman, a annoncé de nouveaux investissements américains dans le secteur agricole du Mozambique visant à stimuler une croissance économique inclusive et à consolider les systèmes alimentaires dans les provinces de Nampula et de Zambézia.

Lors de sa déclaration à l’École de Commerce Unilúrio, M. Vrooman a précisé que ces fonds seront déployés dans des programmes agricoles novateurs, bénéficiant particulièrement aux femmes, aux jeunes et aux communautés vulnérables des provinces centrales et septentrionales du Mozambique. Ces financements permettront aux agriculteurs d’accéder à de nouvelles technologies, pratiques et services, favorisant ainsi l’augmentation de la productivité et des revenus dans les zones rurales. Ils auront également un impact positif sur la nutrition, la sécurité alimentaire et la croissance du secteur agro-industriel privé.

Malgré le fait que plus de deux tiers de la population mozambicaine soit impliquée dans l’agriculture, ce secteur est souvent soumis à des perturbations dues aux aléas climatiques, aux crises sanitaires chroniques, aux catastrophes naturelles, ainsi qu’à l’extrémisme violent et aux conflits civils, a souligné l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Ce programme d’investissement, qui sera entièrement mis en œuvre en dehors des structures gouvernementales, vise à renforcer la résilience du secteur agricole mozambicain face à ces défis. Il se concentrera sur l’amélioration de la qualité des semences, l’encouragement des investissements du secteur privé dans l’agriculture et le financement des jeunes entrepreneurs pour créer des opportunités d’emploi.

Ce nouveau portefeuille de programmes de l’USAID s’inscrit dans le cadre de l’initiative mondiale du gouvernement américain contre la faim et la sécurité alimentaire, connue sous le nom de « Feed the Future (FtF) ».

Lors des réunions du G20 en juillet 2022, le Président américain Joseph Biden a spécifié que le Mozambique occupe une position prioritaire. Dans le cadre de l’initiative FtF, les investissements seront minutieusement synchronisés avec les directives du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Mozambique, dans le but d’harmoniser les objectifs nationaux concernant l’agriculture, l’environnement et l’industrie.