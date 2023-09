Soudan : L’ONU sonne l’alarme au sujet de milliers d’enfants

Des dizaines de milliers d’enfants risquent de se trouver au bord de la mort d’ici la fin de l’année dans ce pays meurtri par la guerre, les épidémies et la malnutrition. La situation est critique, et les structures de santé sont sous une pression immense en raison de la grave pénurie de personnel, de médicaments et d’équipements essentiels. Cette crise de malnutrition s’aggrave rapidement depuis le déclenchement de la guerre entre généraux rivaux en avril.

Selon l’ONU, depuis le mois de mai, plus de 1 200 enfants sont morts dans les camps de réfugiés, victimes de la malnutrition et d’une épidémie présumée de rougeole. L’Unicef tire la sonnette d’alarme et craint une période de mortalité sans précédent pour les plus jeunes du pays. La situation est si désespérée que James Elder, porte-parole de l’organisation, souligne que « nous sommes vraiment au bord du précipice » et que le monde doit agir rapidement.

L’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rejoignent ce cri d’alarme. Dans l’État du Nil Blanc, plus de 1 200 enfants réfugiés de moins de 5 ans ont perdu la vie entre mai et septembre, en raison d’une épidémie présumée de rougeole et de la malnutrition. La situation est aggravée par la présence de cas présumés de choléra, de dengue et de paludisme.

Filippo Grandi, Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, exhorte la communauté internationale à agir d’urgence pour prévenir davantage de décès, mais souligne que cela nécessite des fonds, un accès aux zones en crise, et surtout, la fin des combats. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, insiste sur le besoin désespéré de soutien international pour enrayer les épidémies et prévenir de nouvelles pertes de vies.

Cependant, l’Unicef elle-même fait face à une grave pénurie de fonds. L’organisation n’a reçu que moins d’un quart des 838 millions de dollars demandés pour aider près de 10 millions d’enfants au Soudan. Un manque de fonds qui, selon son porte-parole, se traduira inévitablement par des vies perdues.

La situation est alarmante, les services de nutrition sont dévastés, et les enfants sont les plus vulnérables à cette crise humanitaire qui continue de s’aggraver. En réponse à cette urgence, les États-Unis ont annoncé une aide humanitaire supplémentaire de plus de 130 millions de dollars pour les populations touchées par la crise actuelle au Soudan.

Néanmoins, alors que les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide font rage depuis avril, le pays compte déjà quatre millions de personnes déplacées à l’intérieur de ses frontières et plus d’un million de réfugiés qui ont fui vers les pays voisins.

Plus de la moitié de la population, soit environ 25 millions de personnes, dépend désormais d’une aide humanitaire vitale pour survivre. La situation est critique, et l’urgence est absolue.