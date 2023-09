Bénin : Au moins 34 morts dans l’incendie d’un entrepôt de carburant

Un nouveau bilan fait état d’au moins trente-quatre morts dont trois enfants et plus d’une vingtaine d’autres blessées, lors de l’incendie d’un entrepôt de carburant illégal, situé dans la commune de Sèmè-Podji (Sèmè-Kpodji), dans le sud-est du Bénin, révèle un communiqué émanant du ministère béninois de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

L’incendie aurait été déclenché samedi aux environs de 09h30 heure locale, selon la même source.

« L’incendie a consumé le magasin et occasionné, pour un premier bilan, 35 décès dont un enfant, plus d’une dizaine de blessés graves évacués à l’hôpital et d’importants dégâts matériels », indiquait un précédant communiqué.

Des pompiers, des forces de l’ordre et des équipes médicales ont immédiatement été dépêchés sur place pour faire face à la situation, assure le ministère ajoutant que le Parquet a ouvert une enquête complète sur les circonstances entourant ce drame.

Au Bénin, le commerce clandestin de l’essence provient souvent du Nigeria, le voisin oriental, un géant producteur de pétrole. Des milliers de litres d’essence, écoulés dans les villes et les quartiers béninois, trouvent généralement leur source dans les stations situées en bordure de la frontière séparant le Bénin et le Nigeria.

Une réalité qui, malheureusement, engendre des risques mortels pour ceux qui participent à cette économie parallèle dangereuse.