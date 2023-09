Algérie : Un expert de l’ONU alerte sur les restrictions légales et les poursuites judiciaires

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association tire la sonnette d’alarme concernant la situation actuelle des restrictions légales et des poursuites judiciaires en Algérie, soulignant qu’une attention urgente doit être accordée à cette situation.

« Le gouvernement doit assouplir les restrictions strictes sur les rassemblements et les associations pour mettre les lois et les pratiques en conformité avec la Constitution nationale et le droit international des droits de l’homme », a déclaré Clément Nyaletsossi Voule, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, dans une déclaration à l’issue d’une visite officielle de 10 jours en Algérie du 16 au 26 septembre.

La visite a eu lieu à un moment où le régime au pouvoir prétend initier des réformes pour mettre la législation en conformité avec la Constitution de 2020 et les aspirations des manifestations du Hirak, qui ont rassemblé des centaines de milliers d’Algériens dans les rues chaque semaine pendant plus d’un an en 2019-2020, a déclaré le Rapporteur de l’ONU.

Voule, qui a salué l’esprit civique remarquable des manifestants du Hirak, a souligné que « le gouvernement doit maintenant faire face au climat de peur causé par une série d’accusations criminelles contre des individus, des associations, des syndicats et des partis politiques en vertu de lois excessivement restrictives, y compris des lois antiterroristes contraires aux obligations internationales de l’Algérie en matière de droits de l’homme ».

L’expert des Nations Unies a exhorté le gouvernement à abandonner les charges et à gracier les personnes condamnées pour leur implication dans le Hirak, soulignant que « dans l’esprit des manifestations pacifiques du Hirak, le message commun de tous les acteurs de la société civile que j’ai rencontrés était d’être reconnus par les autorités publiques comme des partenaires de confiance dans le développement de leur pays. »

Notant que l’Algérie peinait encore à offrir un espace à la société civile, il a réitéré que permettre un espace civil qui inclut également des voix critiques est essentiel pour une meilleure gouvernance et l’élaboration de politiques, ainsi que pour construire une démocratie participative durable et inclusive.

« Pour tenir la promesse de la Constitution et du Hirak, et pour remplir ses obligations en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’Algérie doit garantir, en droit et en pratique, le droit de sa population de se rassembler et de s’associer librement, d’échanger des points de vue et des idées et de défendre des intérêts spécifiques, y compris en collaboration avec des partenaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays », a déclaré Voule.

Avant sa visite en Algérie, Voule a reçu des rapports de quatorze organisations de défense des droits de l’homme, en plus de Human Rights Watch, qui ont tous dénoncé les restrictions imposées par les autorités algériennes aux libertés et ont appelé le régime militaire algérien à cesser de violer les droits de l’homme fondamentaux, à respecter les droits civils et politiques universels et à permettre aux ONG indépendantes de fonctionner dans le pays sans harcèlement.

Les défenseurs des droits de l’homme ont déclaré que les autorités algériennes ont démantelé la société civile indépendante du pays et ont entravé le pluralisme politique en se basant sur des lois restrictives concernant les associations, les partis politiques et les syndicats.

« Depuis la fin du mouvement de protestation pro-démocratie du Hirak (2019-2021), les autorités algériennes ont intensifié leur répression de la dissidence pacifique. Elles ont ciblé les organisations de la société civile indépendante, les partis d’opposition, les activistes, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes ; et ont introduit des réformes législatives restrictives visant à étouffer toute forme de contestation organisée. Cet effort concerté de la part des autorités a poussé un nombre croissant d’activistes et d’organisations à poursuivre leurs activités en exil », a indiqué l’un des rapports.

Le Rapporteur spécial soumettra un rapport complet au Conseil des droits de l’homme en juin 2024 sur sa visite en Algérie, qui a eu lieu après plusieurs années au cours desquelles les autorités algériennes ont régulièrement reporté cette visite.