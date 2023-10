Algérie : Le PDG  de la Sonatrach limogé pour scandale de corruption

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a été forcé de limoger le PDG du géant public des hydrocarbures Toufik Hakkar et de le remplacer par Rachid Hachichi à ce poste du groupe Sonatrach.

Cette décision est prise après plusieurs scandales de corruption et de malversation de Toufik Hakkar, un proche de la famille Tebboune.

Toufik Hakkar avait succédé en février 2020 à Kamel-Eddine Chikhi, limogé après moins de trois mois seulement à la tête de ce groupe détenu à 100% par l’Etat et crucial pour l’économie algérienne, qui en tire 60% de son budget et 95% de ses recettes à l’exportation.

Le nouveau PDG avait déjà dirigé le groupe pétrolier d’avril à novembre 2019, en remplacement d’Abdelmoumen Ould Kaddour, limogé trois semaines après la chute de l’ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika.

Il est le 13ème dirigeant de la société publique des hydrocarbures depuis 1999, signe d’une instabilité chronique à la tête du groupe.

Sonatrach, créée le 31 décembre 1963, est une société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures. Elle a été secouée ces dernières années par une série de scandales financiers et de corruption qui ont fait l’objet d’enquêtes en Algérie et à l’étranger.