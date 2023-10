RDC : Inauguration du port sec de Sakania

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a officiellement ouvert le port sec de Sakania dans la province du Haut-Katanga (sud-est), un projet d’envergure réalisé grâce à des investissements et à la construction assurés par une entreprise chinoise. Lors de sa visite sur le terrain, le président Tshisekedi a qualifié ce port sec de « moderne » et a souligné son importance en tant qu’exemple pour la RDC.

Le port sec de Sakania est situé à la frontière de la Zambie et joue un rôle essentiel en tant que centre névralgique pour l’industrie minière, tout en étant l’un des principaux postes frontaliers du pays. Ce projet d’envergure, construit et exploité par Jiayou International Logistics, est le plus grand du genre en Afrique centrale.

Selon Alexis Gisaro Muvuni, ministre d’État chargé des Infrastructures et des Travaux publics, ce projet, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, contribuera à stimuler le développement socio-économique local et à renforcer la connectivité entre la RDC et les pays voisins de la région.

L’ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a considéré l’inauguration de ce port sec comme un exemple supplémentaire des réussites de la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et la RDC. Il a exprimé sa confiance que de tels projets de coopération deviendront des plateformes de commerce et de connectivité pour la RDC, ouvrant de nouvelles perspectives sur le monde extérieur et contribuant au développement économique durable et diversifié de la région sud-est de la RDC, ainsi qu’au renforcement de la coopération avec les pays voisins.

En 2019, Jiayou International Logistics a conclu un partenariat public-privé avec le gouvernement de la RDC pour la construction du port sec à Sakania, d’un poste frontalier à Mokambo, et de la route Sakania-Kasumbalesa.