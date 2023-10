Cameroun : Visite du ministre des armées tchadien

Le ministre camerounais délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a accueilli mardi à Yaoundé son homologue tchadien, le ministre des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de guerre, Daoud Yaya Brahim.

Cette rencontre a été organisée dans le but de discuter et de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays, selon les informations relayées par la radiotélévision publique CRTV.

L’accent a été mis sur la sécurisation de la frontière commune entre le Cameroun et le Tchad au cours de ces discussions. Une attention particulière a été portée à la gestion du phénomène de la transhumance, qui a un impact direct sur la sécurité et la stabilité de la région.

L’objectif de cette coopération sécuritaire renforcée entre le Cameroun et le Tchad est de promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région, en mettant en place des mesures pour protéger les frontières communes et gérer efficacement les défis sécuritaires transfrontaliers.

Cette réunion fait suite à une réunion des chefs d’États-Majors des armées du Cameroun et du Tchad, au cours de laquelle les questions liées à la sécurisation de la frontière partagée ont été examinées. Des stratégies ont été élaborées pour faire face au phénomène de la transhumance.