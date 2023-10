Nigeria : Visite de travail du vice-président nigérian à Pékin 

Le vice-président chinois Han Zheng a rencontré son homologue nigérian, Kashim Shettima, qui est en visite à Beijing pour participer au 3e Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale. M. Han a souligné que, grâce à la vision des dirigeants des deux pays, la Chine et le Nigeria ont renforcé leurs relations amicales et leur coopération pratique.

Il a également affirmé que la Chine considère sa relation avec le Nigeria comme stratégique et à long terme, exprimant son désir de collaborer avec le Nigeria pour renforcer la confiance politique mutuelle, encourager la modernisation et servir de modèle de solidarité et de coopération entre les grandes nations en développement.

Le vice-président chinois a en outre indiqué que la Chine était disposée à approfondir sa coopération avec le Nigeria, l’un des premiers pays africains à participer à l’initiative « la Ceinture et la Route ».

Ils visent à renforcer leur collaboration dans divers domaines et à élever le niveau de leur coopération en Afrique. En réponse, M. Shettima a exprimé sa reconnaissance envers la Chine pour son soutien continu envers le Nigeria et d’autres nations africaines. Il a souligné l’importance de l’initiative « la Ceinture et la Route » en tant que guide pour le développement et la coopération internationale.