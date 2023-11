Russie : Coopération militaire avec le Burkina Faso

Le ministre de la Défense de la Russie, Sergueï Choïgou, s’est entretenu mardi avec son homologue du burkinabé, Kassoum Coulibaly, de la coopération militaire entre les deux pays et des plans visant à renforcer ces liens conformément aux accords conclus par les présidents des deux pays, Vladimir Poutine et Ibrahim Traoré, lors du sommet Russie-Afrique en juillet dernier.

La réunion a porté sur des questions liées à la coopération militaire bilatérale. Les chefs des départements militaires ont convenu de renforcer et d’élargir les liens entre la Russie et le Burkina Faso dans le domaine de la défense, a indiqué le ministère de la Défense russe dans un communiqué.

Choïgou a souligné que les relations entre la Russie et le Burkina Faso reposent exclusivement sur le respect mutuel et les intérêts de chaque partie.

Au cours des dernières années, ces relations ont connu une dynamique positive, a ajouté le ministre russe.

En octobre dernier, le gouvernement burkinabè a révélé que les deux pays avaient signé un accord pour la construction d’une centrale nucléaire, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Ces derniers mois, la Russie a plaidé en faveur d’une plus grande coopération militaire avec le Burkina Faso, qui lutte contre les groupes jihadistes sur son territoire, en plus de promettre des livraisons de céréales à l’un des pays les plus pauvres du monde.

Le président burkinabè a pris le pouvoir du pays après le coup d’État qui a renversé en septembre 2022 le président et lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo.