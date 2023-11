Angola : Inauguration du nouvel aéroport international Antonio Agostinho Neto 

Le président angolais, Joao Lourenço, a officiellement inauguré le nouvel aéroport international Antonio Agostinho Neto lors d’une cérémonie de lancement des opérations de fret vendredi. M. Lourenço a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs du projet, notamment l’entrepreneur chinois, China National Aero-technology International Engineering Corporation (AVIC-ENG).

« Nous venons de mettre en service cette infrastructure cruciale pour la nation et le continent, qui ne se limite pas seulement à desservir l’Angola, mais qui servira également de plaque tournante pour le transport aérien en Afrique et dans le monde », a déclaré M. Lourenço.

Situé à 40 km au sud-est de Luanda, l’aéroport Antonio Agostinho Neto, baptisé du nom du premier président du pays, a une capacité prévue de 15 millions de passagers par an et peut traiter jusqu’à 130 000 tonnes métriques de fret.

Chen Feng, chargé d’affaires ad interim de l’ambassade de Chine en Angola, a souligné l’importance de ce projet pour le développement socio-économique de l’Angola. Il a déclaré que le projet était une initiative stratégique cruciale pour le pays et constituait un élément clé de la coopération dans le cadre de l’Initiative la Ceinture et de la Route entre la Chine et l’Angola.

Pendant la phase de construction, le projet a généré des milliers d’emplois locaux et a contribué à la formation de nombreux techniciens locaux, renforçant ainsi les retombées positives sur la communauté.