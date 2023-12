Niamey : Signature d’accords de coopération militaire entre la Russie et le Niger

La délégation russe, qui était en visite de travail au Niger depuis dimanche après-midi, a quitté Niamey, la capitale nigérienne, lundi après-midi en direction de Moscou.

Cette délégation, dirigée par le général Yunus-Bek Yevkurov, vice-ministre de la Défense, a été reçue par le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahamane Tiani. Suite à cette rencontre, les deux parties ont signé des documents visant à renforcer leur coopération militaire, selon les autorités nigériennes.

L’agence nigérienne de presse (ANP / Officielle) rapporte que « les documents ont été paraphés par le ministre d’État nigérien à la Défense, le général de corps d’armée, Salifou Mody, et le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général Yunus-Bek Yevkurov, qui séjourne dans la capitale nigérienne depuis dimanche dans le cadre d’une mission de travail ».

Il convient de noter que c’est la première visite officielle d’un membre du gouvernement russe au Niger depuis le coup d’État du 26 juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

La délégation nigérienne comprenait le secrétaire général du ministère de la Défense et plusieurs responsables de l’État-major des armées, notamment le chef d’État-major des armées et son adjoint, le Haut commandant de la gendarmerie nationale, les deux chefs d’États-majors de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air, des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, ainsi que les chefs de bureaux et directeurs des États-majors.