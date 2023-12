Cameroun : Attribution du Projet d’un pont à China First Highway Engineering Co.Ltd

Le gouvernement camerounais a attribué à une entreprise chinoise la construction d’un pont majeur sur le fleuve Nyong, selon une annonce du ministère des Travaux publics.

Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a précisé dans un communiqué que l’entreprise China First Highway Engineering Company LTD avait remporté le contrat pour la réalisation d’un pont de 160 mètres sur le fleuve Nyong, suite à une procédure concurrentielle liée à l’appel d’offres international ouvert No. 053 du 16 juin 2023.

La construction de ce pont stratégique, situé à Malombo dans l’arrondissement de Makak du département du Nyong-et-Kelle, au centre du pays, sera confiée à l’entreprise chinoise pour un coût total de plus de 14,2 millions de dollars. La durée prévue pour l’achèvement des travaux est estimée à 36 mois.

Selon les détails fournis dans le communiqué officiel, le pont adoptera une structure mixte bipoutre en acier-béton, comprenant des culées et des poutres en béton armé. Il sera composé d’une chaussée bidirectionnelle de 1 x 2 voies de 3,5 mètres chacune, ainsi que de deux accotements d’un mètre chacun de part et d’autre.

China First Highway Engineering Co., Ltd. (CFHEC) est une entreprise chinoise qui réalise des autoroutes, des ponts, des tunnels, des voies ferrées, des ports, des voies navigables, des aéroports, et d’autres infrastructures.