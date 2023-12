Niger : L’aviation élimine plus de 40 terroristes dans l’ouest du pays

Dans la région de Tillabéry, à l’ouest du Niger, l’aviation nigérienne a mené une opération réussie qui a abouti à l’élimination de plus de 40 terroristes et a neutralisé une dizaine d’autres, selon un rapport de l’armée diffusé mardi soir. Les opérations se sont déroulées dans les secteurs de Goni et de Kokolo, où quatre véhicules et deux tricycles utilisés par les terroristes ont été détruits.

Ces zones, notamment les villages de Goni et de Kokolo, sont devenues des points chauds de l’insécurité dans l’extrême sud-ouest du Niger, au cœur de la région des « trois frontières » impliquant le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Au fil des années, cette région a été le théâtre d’une activité croissante de divers groupes terroristes, mettant en danger la sécurité des habitants et de leurs biens.

L’intervention de l’aviation nigérienne souligne les efforts continus déployés par les forces de sécurité pour contrer la menace terroriste dans cette région stratégique. En plus de l’élimination des combattants ennemis, la destruction des véhicules et des tricycles contribue à affaiblir les capacités logistiques des groupes terroristes opérant dans la région.

Cette opération démontre l’engagement résolu du Niger à assurer la sécurité de ses citoyens et à lutter efficacement contre le terrorisme dans une zone géographique cruciale, marquée par des défis constants en matière de sécurité. La coopération régionale et les efforts concertés demeurent essentiels pour contrer efficacement la menace terroriste transfrontalière qui persiste dans la région des « trois frontières ».