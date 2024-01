Tchad : Composition du nouveau gouvernement de transition 

La composition du nouveau gouvernement de transition au Tchad, dirigé par M. Succès Masra, a été révélée mardi. L’équipe exécutive accompagnant le Premier ministre dans cette phase finale de la transition politique comprend 41 membres, parmi lesquels figurent 5 ministres d’État et 11 secrétaires d’État.

Certains ministres ont conservé leurs postes, tels que Mahamat Saleh Annadif aux Affaires étrangères, Amina Priscille Longoh (Femme), ATom Erdimi à l’Enseignement supérieur, Abdoulmadjid Abderahim à la Santé publique, Dago Yacouba aux Armées, Tahir Hamid Nguilin aux Finances et au Budget, Mahamat Charfadine Margui à la Sécurité publique, et Alixe Naïmbaye aux Hydrocarbures.

Parmi les nouvelles nominations, on compte Ahmat Abdelkérim Ahmat, directeur général des Douanes, au ministère de l’Industrie et du Commerce, Abderahim Birémé Hamid à la Justice, Louise Ndougonna Mbakasse Riradjim à l’Énergie, Boukar Michel aux Télécommunications et à l’Économie numérique, Ndolembai Sadé Njesada à l’Éducation nationale et à la Promotion civique, Mahamat Assouyouti Abakar à l’Économie, et Sitack Yombatinan Béni au secrétariat d’État à la Justice et aux Droits de l’Homme.

Le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, avait nommé M. Succès Masra, un ancien opposant, en tant que chef du gouvernement de transition lundi.