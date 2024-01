Somalie : Crash d’un avion dans l’État du Sud-Ouest

Le crash d’avion, affrété par les Nations Unies (ONU), s’est produit dans le district d’Elbarde, région de Bakool, faisant une victime et deux autres blessées. L’avion, transportant une aide humanitaire, a dévié de la piste lors de son atterrissage à l’aéroport d’El-Barde.

L’aéronef était en route depuis Mogadiscio avec à son bord des travailleurs des Nations Unies, notamment de la section du Programme alimentaire mondial (PAM).

Les Nations Unies en Somalie ont exprimé leurs condoléances les plus sincères à la famille et aux collègues de la victime et souhaitent un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés.

L’organisation travaille actuellement en étroite collaboration avec les autorités fédérales et de l’État du Sud-Ouest, ainsi qu’avec la compagnie aérienne contractée, pour enquêter minutieusement sur cet incident.