Algérie : Youcef Aouchiche du FFS, une nouvelle carte de Chengriha dans l’élection présidentielle

Le Premier Secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, joue désormais la carte de l’homme fort du pays, le chef d’état-major de l’armée nationale populaire algérienne, le général Saïd Chengriha, dans une course à couteaux tirés pour l’élection présidentielle, prévue en principe en décembre prochain.

Reprenant les éléments de langage utilisé à profusion par le général Saïd Chengriha, Youcef Aouchiche n’a pas manqué de faire remarquer la semaine écoulée, à l’ouverture de la session ordinaire du Conseil national du parti, que « jamais le pays n’a été confronté à des défis d’une telle ampleur, ni être exposé à des menaces aussi graves ciblant sa sécurité intérieure ».

Le chef du FFS a ainsi invité les acteurs politiques algériens, syndicats et citoyens, à le rejoindre dans sa démarche pour sortir le pays de l’improvisation et dépasser les blocages qui entravent son développement économique et social. Il a aussi appelé à un nouveau rapport avec les algériennes et les algériens pour rompre avec la logique du Néo-patrimonialisme.

Les messages de Youcef Aouchiche ne sont pas anodins. Ils ont été émis à la veille du 7ème Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) que le régime a voulu présenter comme un rendez-vous capital pour soigner son image.