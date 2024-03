RDC : Hausse des prix de produits miniers et agricoles sur les marchés internationaux

Le prix du cobalt, une importante exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une hausse de 0,14% sur les marchés internationaux, atteignant 27 963 USD la tonne lors de la semaine du 11 au 16 mars, par rapport à 27 925,75 USD la semaine précédente, selon un communiqué publié lundi.

Le communiqué de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur indique : « Le prix du cobalt a augmenté sur les marchés internationaux entre le 11 et le 16 mars 2024, atteignant 27 963,00 dollars américains par tonne, contre 27 925,75 dollars américains, soit une hausse de 0,14% ».

En outre, le cuivre, le zinc, l’or, l’argent et le tantale ont également enregistré une augmentation de leurs prix sur les marchés internationaux au cours de la même période. Le cuivre se négocie à 8 417,70 dollars américains la tonne, en hausse de 0,13%, le zinc à 2 399,95 USD, en hausse de 1,49%, l’or à 67,27 USD le gramme, en hausse de 2,51%, l’argent à 0,75 USD le gramme, en hausse de 1,35%, et le tantale à 234,20 USD le kilogramme, en hausse de 1,47%. Cependant, le prix de l’étain a baissé de 3,17%, passant à 26 720,00 USD la tonne.

Concernant les produits agricoles, le café robusta, le café arabica et le cacao ont également connu une hausse de prix sur les marchés internationaux. Ils se négocient respectivement à 3,25 USD, en hausse de 9,80%, 3,14 USD, en hausse de 5,37%, et 3,75 USD, en hausse de 18,67% le kilogramme. En revanche, six autres produits, notamment le caoutchouc, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totaquina, le sel de quinine et la rauwolfia, sont restés stables au cours de la période examinée.

Le ministère du Commerce extérieur souligne que les fluctuations des prix des produits miniers, agricoles et forestiers dépendent de l’offre et de la demande sur les marchés internationaux ainsi que de la chaîne d’approvisionnement.