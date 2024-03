Tchad : L’ONU a lancé un appel pour l’aide de 4,6 millions de personnes 

L’Organisation des Nations unies (ONU), en collaboration avec ses partenaires et le gouvernement du Tchad, a lancé lundi un plan humanitaire nécessitant 1,1 milliard de dollars pour assister 4,6 millions de personnes dans le pays au cours de l’année en cours.

Ce plan met l’accent sur la sécurité alimentaire et la nutrition, alors que le Tchad se prépare à affronter ce qui pourrait être sa pire période de soudure depuis plus de dix ans, selon les informations fournies par le Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

OCHA a souligné que le gouvernement tchadien avait déclaré l’état d’urgence il y a quelques semaines en raison de la situation alarmante de sécurité alimentaire et de malnutrition dans le pays.

En outre, ce plan vise à offrir des services de santé et un soutien aux réfugiés et aux communautés d’accueil. Depuis le début du conflit dans le Soudan voisin l’année dernière, le Tchad a accueilli plus d’un demi-million de réfugiés.