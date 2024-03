RDC : 4 morts et plusieurs blessés dans une attaque de la milice Zaïre en Ituri 

Quatre personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessés lors de l’attaque du village de Lodjibua par la milice Zaïre, le lundi 18 mars. Cette attaque a eu lieu dans le secteur de Walendu Tatsi, situé dans le territoire de Djugu, dans la province d’Ituri, en République Démocratique du Congo (RDC).

D’après les informations locales, environ une vingtaine de combattants de la milice Zaïre, provenant de Blukwa dans la chefferie de Bahema-Nord, ont pénétré dans le village de Lodjibua dans la nuit du lundi au mardi 19 mars, à une distance d’environ 7 km de leur lieu d’origine. Leur intrusion a été marquée par des tirs d’armes à feu qui ont semé la terreur parmi les habitants.

Selon les autorités sécuritaires, quatre personnes, dont trois femmes et un enfant, ont perdu la vie lors de cette attaque. De plus, quatre civils ont été grièvement blessés, leur vie étant désormais en danger, selon Desiré Muguga, responsable de la société civile locale. Il a également fait appel à l’assistance de la MONUSCO pour évacuer les blessés vers la ville de Bunia où ils pourront recevoir des soins adaptés.

Muguga a plaidé en faveur du déploiement des forces armées congolaises (FARDC) et de la MONUSCO dans la région pour assurer la protection des civils innocents contre les attaques des milices.

Par ailleurs, cette attaque est considérée comme une réponse aux violences perpétrées par le groupe armé CODECO le samedi 16 mars dans les localités de Café, Soba et Nyamamba, situées le long du Lac Albert, qui avaient fait six morts, dont trois membres de la milice Zaïre.

Les affrontements entre les groupes armés CODECO et Zaïre ne sont pas rares dans cette région. En début mars, près du village de Mbogi près du lac Albert, dans le territoire de Djugu (Ituri), ces deux groupes s’étaient déjà affrontés. Selon les services de sécurité, sept personnes avaient été tuées lors de ces accrochages, dont quatre du côté des CODECO et trois du côté de la milice Zaïre, en plus de deux blessés graves dans ce dernier groupe.

Les témoignages de la population locale confirment que des combattants de la CODECO en provenance du secteur Walendu Tatsi avaient attaqué une position de la milice Zaïre dans le village de Mbogi, dans la chefferie de Bahema-Nord.