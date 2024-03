CEDEAO : Ibrahim Gambari supervise la mission d’observation électorale lors de l’élection présidentielle au Sénégal

Le Professeur Ibrahim Gambari, désigné chef de la mission d’observation électorale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour l’élection présidentielle prévue le 24 mars au Sénégal, est arrivé à Dakar lundi après-midi, selon une note de l’institution régionale lue à APA.

L’ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria a exprimé sa joie et son honneur de diriger cette mission dans le pays accueillant du Sénégal, reconnu depuis des décennies comme un modèle de démocratie en Afrique de l’Ouest. Il a formulé le vœu que le processus électoral se déroule dans le calme et dans le respect des normes et standards régionaux et internationaux.

Le Professeur Gambari est à la tête d’une équipe de 130 observateurs issus de tous les États membres de la CEDEAO, à l’exception du Sénégal. Depuis le 13 mars, 14 observateurs à long terme, des experts électoraux de divers horizons, sont présents au Sénégal pour suivre les développements tout au long du processus électoral. Les 116 observateurs à court terme seront quant à eux répartis sur l’ensemble du territoire sénégalais pour observer le déroulement du scrutin du 24 mars.

Initialement prévue pour le 25 février 2024, l’élection présidentielle a été reportée au 24 mars. Ce changement de date fait suite à une crise institutionnelle entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Malgré les controverses et les demandes de report, le président Macky Sall a respecté la décision des institutions judiciaires et a finalement choisi la date du 24 mars pour l’élection présidentielle.