Sénégal : Le président Macky Sall demande un bilan sur l’accès universel à l’eau depuis 2012

Lors du Conseil des ministres de mercredi, le président de la République, Macky Sall, a sollicité du gouvernement un rapport détaillé sur les investissements et les réalisations de l’État depuis 2012 dans le domaine de l’accès universel à l’eau.

En évoquant la Journée mondiale de l’Eau et la maîtrise stratégique du secteur de l’Eau, le chef de l’État a profité de cette occasion, prévue le 22 mars 2024, pour demander au gouvernement, notamment au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, de présenter le bilan des investissements et réalisations de l’État en matière d’accès universel à l’eau depuis 2012, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Le président a souligné l’importance d’accorder une « attention particulière aux efforts consentis pour améliorer l’accès à l’eau des populations en milieu rural et d’accentuer le déploiement des programmes de branchements sociaux ». Il a également salué la diversification des sources d’approvisionnement en eau potable, notamment avec le développement des projets de dessalement de l’eau de mer et les projets de transfert d’eau dans plusieurs localités du pays.

Face à l’urbanisation croissante et aux évolutions démographiques, le président a demandé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Sérigne Mbaye Thiam, de poursuivre les réflexions stratégiques avec toutes les parties prenantes pour garantir la sécurité durable de l’approvisionnement en eau dans les zones urbaines et rurales, y compris le renouvellement des forages et des réseaux.