Centrafrique : Six civils tués par des assaillants armés dans le nord-ouest du pays

Des sources locales ont confirmé mercredi la mort d’au moins six civils et un autre blessé lors d’une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés dans le nord de la République centrafricaine (RCA). L’incident s’est déroulé à Kamba Kota, un village situé dans la préfecture de l’Ouham, dans le nord-ouest du pays, ont rapporté plusieurs sources concordantes.

Carmen Ducasse Ndotiga, députée de la région, a vivement condamné cette attaque et a appelé les autorités nationales à intervenir en déployant les forces de défense pour assurer la protection des populations locales. « La population civile de Kamba Kota a été prise au dépourvu par cette attaque. Des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur des civils innocents et sans défense dans le village », a déploré la députée.

Cet incident s’inscrit dans une série d’attaques récentes perpétrées par des individus armés contre les populations civiles dans les régions du nord et du nord-ouest de la RCA.