Burkina Faso : Atelier de plaidoyer pour les droits des personnes infectées par le VIH 

L’ONG Responsabilité Espoir Vie Solidarité (REVS PLUS) a réuni les parties prenantes du leadership communautaire lors d’un atelier de plaidoyer portant sur le respect des droits humains des personnes touchées ou infectées par le virus du SIDA (VIH), le vendredi 17 mai 2024 à Houndé, dans la province du Tuy.

L’initiative de l’ONG REVS PLUS vise à garantir le respect des droits humains des personnes touchées ou infectées par le VIH. L’atelier, qui s’est tenu à Houndé, a réuni divers acteurs communautaires. La séance a été présidée par le Secrétaire général de la province (SGP) du Tuy, Bassidiki Ouattara, représentant le haut-commissaire, et a compté la participation des Forces de défense et de sécurité (FDS), des leaders coutumiers et religieux, ainsi que des Organisations de la société civile (OSC).

Selon M. Ouattara, bien que le taux national d’infection au VIH soit en baisse, atteignant 0,6%, certaines couches de la population présentent des prévalences alarmantes. Il a cité une récente étude révélant des taux de 6,8% chez les professionnelles du sexe, 27,1% chez les hommes ayant des rapports avec les hommes, 2,15% chez les détenus, 4,6% chez les personnes handicapées, et 0,5% chez les usagers de drogue. Ces chiffres, selon lui, sont le résultat de la stigmatisation et de la discrimination subies par les personnes touchées, les privant ainsi de l’accès aux outils de prévention et de soins du VIH.

L’administrateur de l’antenne REVS PLUS à Houndé, Moumouni Traoré, représentant la présidente du conseil d’administration de REVS PLUS, a souligné que l’objectif de cette rencontre était de faciliter les échanges entre les parties prenantes pour améliorer les actions de santé proposées aux personnes touchées par les associations communautaires à Houndé. Plusieurs présentations ont été données pour sensibiliser les participants aux enjeux de la lutte contre le VIH et aux services de santé disponibles. En outre, les discussions sur l’apport des associations et le soutien des parties prenantes, notamment des leaders religieux, des coutumiers et des FDS, dans la lutte contre le VIH, ont abouti à l’élaboration d’une feuille de route pour le leadership communautaire.