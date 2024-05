Niger : Le Chef d’Etat-major des armées évalue les travaux de réhabilitation hydroagricole à Diffa

Le Général de Brigade Moussa Salaou Barma, Chef d’Etat-major des Armées (CEMA) du Niger, s’est rendu le mardi 21 mai dans la Région de Diffa pour visiter le site des travaux de réhabilitation de l’aménagement hydroagricole du Centre de Développement Agricole (CDA) de Diffa.

L’objectif de cette visite était d’évaluer le niveau d’avancement des travaux, qui s’inscrivent dans le cadre du programme de grande irrigation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), mis en œuvre par l’ONAHA avec le financement de l’État du Niger à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (FSSP).

À l’issue de la visite, le Général Moussa Salaou Barma s’est montré pleinement satisfait des travaux en cours, s’engageant à rendre compte de la situation aux autres membres du CNSP. Il a souligné l’importance capitale de ces travaux, non seulement en termes de création d’emplois pour des centaines de jeunes à Diffa pendant leur exécution, mais aussi pour les retombées attendues avec la production de riz et de blé, contribuant ainsi à l’indépendance alimentaire du pays.

Le Général de Brigade Moussa Salaou Barma a expliqué que l’objectif du CNSP est de réduire progressivement la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires, au bénéfice de la population nigérienne.

Cette visite de 48 heures dans la région de Diffa a également permis au Chef d’État-Major des Armées de passer en revue les situations sécuritaires de la région et de prendre connaissance des conditions de vie et de travail des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) déployées dans la région.

Par ailleurs, lors d’une visite sur le terrain à la base militaire de N’guigmi, à environ 130 km à l’est de Diffa, le Général de Brigade Moussa Salaou Barma a transmis un message de soutien et de fierté de la part du Chef suprême des armées et des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, exprimant ainsi leur encouragement et leur satisfaction.