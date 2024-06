ONU : La Somalie élue au Conseil de Sécurité pour 2025-2026 

Jeudi, lors d’un vote à bulletins secrets à l’Assemblée générale de l’ONU, le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie ont été élus pour siéger au Conseil de sécurité pour la période 2025-2026. Le Conseil de sécurité de l’ONU est composé de 15 membres, dont cinq permanents (États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni), ainsi que 10 pays élus pour deux ans, renouvelés par moitié chaque année, en respectant une répartition géographique équitable. Lors du vote, le Danemark a reçu 184 votes, suivi du Panama avec 183, du Pakistan et de la Grèce avec 182 chacun, et de la Somalie avec 179.

Ahmed Moallim Fiqi, ministre somalien des Affaires étrangères, a déclaré que leur mandat serait axé sur le multilatéralisme et le respect du droit international. Il a également souligné leur engagement à renforcer la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, notamment l’Union africaine, compte tenu de la présence d’une force de maintien de la paix de l’UA en Somalie.

Ces cinq nouveaux membres remplaceront la Suisse, le Japon, le Mozambique, l’Équateur et Malte à partir du 1er janvier 2025. Ils rejoindront les cinq autres membres élus pour la période 2024-2025, à savoir l’Algérie, le Guyana, la Sierra Leone, la Slovénie et la Corée du Sud.

Suite à cet événement, le président de la République Fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, a exprimé sa profonde gratitude et son optimisme aux membres du Conseil de Sécurité, aux alliés régionaux et aux partenaires continentaux qui ont soutenu la candidature de la Somalie

L’adhésion du pays, effective pour deux ans, marque une avancée significative dans les efforts diplomatiques de la Somalie et son rôle sur la scène mondiale.