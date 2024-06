Angola : Parc industriel d’aluminium avec investissement chinois 

Un haut responsable angolais a déclaré que le parc industriel de production d’aluminium financé par la Chine va favoriser la diversification économique de l’Angola. Ce parc industriel, développé grâce à des investissements chinois, établira une chaîne industrielle complète allant de la préparation et de l’électrolyse de l’aluminium à la fabrication de produits finis en aluminium.

Ce projet du parc industriel de l’aluminium de Huatong, mené par un consortium regroupant Hebei Huatong Wire & Cables Group et Huatong Angola Industry, se déploiera en cinq phases, avec un investissement total de 1,6 milliard de dollars. Lors d’une cérémonie d’inauguration à Barra do Dande, province de Bengo, dans le nord-est du pays, le secrétaire d’État à l’Industrie Carlos Rodrigues a précisé que cette initiative marquait une avancée significative dans la coopération économique entre l’Angola et la Chine. Le projet va créer 12000 emplois.

Zhang Bin, l’ambassadeur de Chine en Angola, a souligné lors de la cérémonie que ces investissements contribueraient à la diversification économique et à l’industrialisation de l’Angola, tout en stimulant la création d’emplois, de recettes fiscales et la formation de techniciens locaux.