Cameroun : Deux morts dans l’explosion d’un engin explosif 

Un engin explosif improvisé (EEI) a déflagré mercredi sur l’axe Bali-Batibo, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, entraînant la mort de deux personnes et blessant grièvement une autre, selon des sources militaires. L’incident s’est produit à l’entrée d’Oshum, localité située dans l’arrondissement de Batibo, département de Momo, une zone touchée par les affrontements entre les forces gouvernementales et divers groupes séparatistes.

La crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, selon les Nations Unies, a déjà coûté la vie à au moins 3 000 personnes et contraint plus de 700 000 autres à se déplacer à l’intérieur du pays.

Par ailleurs, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, au moins trois personnes ont été tuées et une femme blessée lors d’une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram. L’attaque, menée lundi à Tourou, un canton de l’arrondissement de Mokolo, dans le département du Mayo-Tsanaga, a vu l’irruption d’environ cent terroristes lourdement armés dans la localité.