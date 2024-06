Dakar : Le Sénégal affirme sa solidarité envers le Burkina Faso

Le gouvernement sénégalais a exprimé à nouveau sa solidarité envers les autorités du Burkina Faso et a salué leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme, suite à une manifestation d’activistes devant l’ambassade du Sénégal à Ouagadougou. Dans un communiqué du ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères publié mercredi, il est souligné que « le gouvernement sénégalais réaffirme sa solidarité et reconnaît les efforts du gouvernement burkinabé dans sa lutte déterminée contre le terrorisme et ses efforts pour restaurer l’intégrité territoriale. »

Cette position a été réitérée après un sit-in organisé mardi par des membres de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Burkina Faso devant l’ambassade sénégalaise à Ouagadougou. L’objectif était de remettre une lettre de protestation à l’ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, selon les explications du gouvernement sénégalais. Celui-ci précise que ni le personnel diplomatique ni les locaux de l’ambassade sénégalaise n’ont été menacés, de même que les citoyens sénégalais résidant au Burkina Faso, qui vaquent à leurs activités normales.

Cette manifestation faisait suite à un rassemblement à Dakar organisé vendredi dernier par la Coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains (COSEDDH) et Amnesty International, ce qui a suscité une réaction de la part du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabé de l’extérieur du Burkina Faso. Le gouvernement sénégalais souligne que cette réaction n’a en aucun cas accusé le Sénégal d’ingérence dans les affaires intérieures du Burkina Faso.