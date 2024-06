Conseil de sécurité : L’ONU renouvelle les sanctions contre la RDC 

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé jeudi de prolonger le régime de sanctions contre la République démocratique du Congo (RDC) jusqu’au 1er juillet 2025, ainsi que le mandat du groupe d’experts jusqu’au 1er août 2025.

La Résolution 2738, adoptée à l’unanimité, prolonge les sanctions concernant les armes, les finances et les voyages imposées à la RDC. Il a également été confirmé que les mesures sur les armes ne s’appliquaient plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armes et de matériel connexe au gouvernement de la RDC, ni à l’assistance, aux conseils ou à la formation militaires fournis au gouvernement.

Par ailleurs, Kinshasa a exclu jeudi toute négociation avec le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du M23 dans l’est de la RDC, et a réclamé des « actions fortes et des sanctions ciblées » contre Kigali.

« La position du chef de l’État est claire: nous n’allons pas négocier avec ceux qui nous agressent », a déclaré à la presse la nouvelle Première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, lors d’une visite à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.

Depuis fin 2021, la province est en proie à une rébellion menée par le « M23 » (Mouvement du 23 mars) qui, avec le soutien de l’armée rwandaise, a pris le contrôle de vastes territoires.