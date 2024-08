France : RMC évince Mehdi Ghezzar après des propos antisémites 

Les propos controversés du chroniqueur franco-algérien Mehdi Ghezzar ont été vivement condamnés par plusieurs organisations juives basées en Israël et en Europe.

Le Comité pour la Sécurité de la Communauté Juive en Israël (CSCI) et l’Organisation Sioniste Mondiale (OSM) ont exprimé leur indignation face à ses commentaires. Le CSCI a décrit les déclarations de Ghezzar comme « abjectes » et a exigé des mesures fermes contre la propagation de l’antisémitisme. L’OSM a également dénoncé ces propos, appelant les médias à maintenir des standards éthiques rigoureux et à ne pas tolérer les discours haineux.

Le CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) et le SPCJ (Service de Protection de la Communauté Juive) ont également dénoncé les commentaires de Ghezzar comme étant non seulement offensants mais également dangereux.

Face à la réaction intense des ONG et à la pression croissante, RMC a pris la décision de se séparer de Mehdi Ghezzar, un des coordinateurs de la campagne présidentielle du 07 septembre en Algérie . Cette décision reflète l’engagement de la chaîne RMC à préserver ses valeurs et à éviter la diffusion de contenus discriminatoires dans ses programmes.

Cet incident met en lumière l’importance de la responsabilité des médias et des organisations dans la gestion des discours publics. La réaction des ONG israéliennes souligne la vigilance nécessaire pour combattre l’antisémitisme et promouvoir le respect dans les débats médiatiques.