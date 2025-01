Naufrage au large du Yémen : 20 migrants éthiopiens périssent (OIM)

Vingt migrants éthiopiens ont perdu la vie dans un naufrage au large des côtes du Yémen, a annoncé mardi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’incident s’est produit samedi, lorsqu’un bateau transportant 35 migrants éthiopiens, ainsi qu’un capitaine yéménite et son assistant, a chaviré en raison de violents vents saisonniers au large du gouvernorat de Taëz, dans le sud-ouest du pays. Selon l’OIM, neuf femmes et onze hommes ont péri dans cette tragédie.

En 2024, l’OIM a comptabilisé plus de 60 000 arrivées de migrants au Yémen, après plus de 97 200 en 2023. Ces migrants, pour la plupart originaires de la Corne de l’Afrique, tentent souvent de rejoindre l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe où ils espèrent trouver du travail, principalement comme ouvriers ou domestiques.

Cependant, même une fois arrivés au Yémen, les migrants font face à des risques considérables. Le pays, en guerre civile depuis plus de dix ans, est l’un des plus pauvres de la péninsule arabique. Selon l’OIM, tout au long de leur parcours, les migrants subissent des violences, de l’exploitation et vivent dans des conditions extrêmement dangereuses.

Cette tragédie rappelle une fois de plus les périls auxquels sont confrontées ces populations en quête d’une vie meilleure. «Ce drame est un douloureux rappel des conditions terrifiantes que les migrants doivent endurer dans leur quête de sécurité et d’opportunités», a déclaré Abdusattor Esoev, chef de mission de l’OIM au Yémen.