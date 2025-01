Somalie : Plus d’un milliard de dollars nécessaires pour soutenir les plus vulnérables en 2025 (ONU)

Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont annoncé qu’ils auront besoin de plus d’un milliard de dollars pour venir en aide à près de six millions de personnes parmi les plus vulnérables en Somalie en 2025.

Lors du lancement, mercredi, du plan de réponse humanitaire par l’ONU et le gouvernement somalien, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a précisé qu’environ 5,98 millions de Somaliens nécessitent une aide humanitaire l’année prochaine. Parmi eux, les femmes et les filles figurent parmi les plus exposées.

La Somalie traverse une crise humanitaire complexe et prolongée, exacerbée par les conflits, l’insécurité, la pauvreté, les déplacements massifs, les phénomènes climatiques extrêmes, les épidémies et le manque d’accès aux services de base. C’est ce qu’a souligné Farhan Haq, porte-parole adjoint de l’ONU, lors d’un point de presse.

Il a ajouté qu’en dépit des défis d’accès, les organisations humanitaires ont pu apporter une assistance à 3,5 millions de personnes en Somalie l’année dernière.

Le pays, situé dans la Corne de l’Afrique, fait actuellement face à une sécheresse généralisée après des pluies insuffisantes entre octobre et décembre.

Selon l’OCHA, 4,4 millions de personnes sont confrontées à des niveaux sévères d’insécurité alimentaire et 1,6 million d’enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë d’ici juillet 2025.