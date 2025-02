Dans son numéro de février, El Djeïch, la revue officielle de l’Armée nationale populaire (ANP) d’Algérie, se présente comme un porte-voix de la politique extérieure du pays, particulièrement sur les questions de souveraineté et de sécurité en Afrique.

Cependant, loin de tenir un discours objectif et constructif, cette publication se transforme régulièrement en un outil de propagande destiné à justifier les choix du président Abdelmadjid Tebboune et du général Saïd Chengriha tout en détournant l’attention du peuple des véritables contradictions et défaillances de leur politique interne et externe.

La Revue semble davantage préoccupée par la construction d’une image idéalisée du pouvoir en place que par une véritable analyse des enjeux africains, selon les analystes occidentaux.

Loin d’être un espace de réflexion ou de débat intellectuel, El Djeïch se positionne avant tout comme un organe de légitimation du pouvoir algérien, en particulier en ce qui concerne la politique de défense et les relations internationales. En valorisant de manière excessive le rôle de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme en Afrique ou dans la promotion de la paix et de la souveraineté du continent, la revue masque soigneusement les réalités du terrain et les nombreuses contradictions du gouvernement.

Au lieu de s’attaquer de manière constructive aux véritables défis de l’Afrique, El Djeïch préfère recourir à des discours grandiloquents et simplistes qui ne font qu’alimenter la propagande étatique avec la glorification d’une diplomatie déconnectée des réalités africaines.

Ainsi, lorsqu’elle vante les engagements de l’Algérie en matière de sécurité et de développement en Afrique, elle omet soigneusement de mentionner les tensions récurrentes dans les relations du pays avec ses voisins immédiats, comme le Maroc, la Libye, le Mali et d’autres pays.

Il est difficile de croire en la sincérité des déclarations de cette revue lorsqu’elles ne tiennent pas compte de ces aspects géopolitiques complexes et de l’impasse dans laquelle se trouve l’Algérie sur certains dossiers.

Selon les experts, en exagérant le rôle de l’Algérie dans la défense de la souveraineté africaine, El Djeïch masque les véritables défis du continent et se contente de propager un récit qui ne correspond pas à la diversité des réalités africaines.

De plus, elle ne se contente pas de célébrer le rôle extérieur de l’Algérie, elle se fait également un devoir de minimiser ou de dissimuler les crises internes qui affectent le pays. La revue préfère passer sous silence les troubles politiques récurrents, les atteintes aux droits de l’homme et les répressions violentes contre les opposants politiques.

Dans le contexte international, elle sert principalement à maintenir une image positive du régime algérien, notamment dans les forums diplomatiques où le pays cherche à s’imposer comme un leader africain.

Ainsi, plutôt que d’être un instrument de renforcement de la position de l’Algérie sur la scène internationale, El Djeïch semble n’être qu’un outil de diversion, destiné à occulter la réalité interne du pays.