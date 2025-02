Mali : L’armée élimine quatre terroristes dans le nord du pays

L’armée malienne a annoncé avoir tué quatre terroristes, dont Ossama Abou Anes, un leader logistique majeur des groupes terroristes opérant dans le nord du pays.

Cette action fait partie des efforts accrus des forces armées maliennes (FAMa), qui intensifient leurs opérations militaires dans le but de déstabiliser les réseaux terroristes actifs dans la région. Ces opérations sont centrées sur le renforcement de la sécurité et la neutralisation des menaces pesant sur les populations locales ainsi que les infrastructures stratégiques.

Le 15 février 2025, une opération menée à 60 km au nord de Gossi, dans la région de Gao, a permis la neutralisation de quatre membres de groupes terroristes, dont Ossama Abou Anes, longtemps recherché. Ce dernier était le principal responsable de la coordination logistique entre les zones du Gourma et du Haoussa, selon un communiqué de l’armée publié sur les réseaux sociaux. Au cours de cette opération, les forces maliennes ont également saisi du matériel militaire, un véhicule pick-up, ainsi que des matériaux utilisés pour la fabrication d’engins explosifs improvisés (EEI).

Quelques jours plus tôt, une autre intervention dans les secteurs de Taglit et Abanco, sur la route de Tessalit au nord d’Aguelhoc, dans la région de Kidal, avait permis de neutraliser quatre terroristes, dont un chef local impliqué dans une tentative de survol de l’aéroport de Tessalit le 11 février 2025. Ce dernier était également lié à des actes de racket visant les commerçants et les transporteurs de la région. Lors de cette opération, l’armée a détruit le véhicule utilisé dans l’attaque, saisi du matériel de communication et des composants pour la fabrication d’EEI. Trois suspects ont été arrêtés.

Le 6 février 2025, un autre affrontement a opposé les forces maliennes à des membres de l’État Islamique au Sahel, lors d’une attaque contre un convoi civil escorté entre Gao et Ansongo, près de Kobé. Au moins 25 civils, principalement des orpailleurs étrangers se rendant à la mine d’or de N’tahaka, ont été tués, et 13 autres ont été blessés.

Depuis 2012, le Mali vit une crise complexe alimentée par des insurrections et des violences terroristes, faisant des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés.