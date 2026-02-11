Burkina Faso : Transplantation rénale, une prouesse médicale 

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, le mardi 10 février 2026, à l’équipe médicale ayant réalisé avec succès la toute première greffe de rein au Burkina Faso. La délégation était accompagnée du couple donneuse–receveuse, au cœur de cette intervention d’envergure.

Conduite par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, la délégation est venue présenter au Chef du Gouvernement les acteurs de cet exploit médical, salué comme un tournant majeur pour le système de santé burkinabè.

Réalisée le 29 juillet 2025 au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, cette transplantation rénale constitue une étape décisive dans la prise en charge de l’insuffisance rénale au plan national. Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, avait personnellement félicité les praticiens lors d’une audience officielle au palais de Koulouba, soulignant la portée historique de cette réussite.

A son tour, le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble du personnel soignant pour son expertise, son dévouement et son sens élevé des responsabilités. Il a également adressé ses vœux de santé et d’encouragement au premier couple donneuse–receveuse, devenu un symbole d’espoir, de solidarité et de progrès médical au Burkina Faso.

L’audience, empreinte d’émotion, a donné la parole à la receveuse, qui a tenu à manifester sa gratitude au Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour les investissements consentis dans le secteur sanitaire. Elle a également salué la compétence de l’équipe médicale grâce à laquelle elle peut aujourd’hui envisager une vie retrouvée.

Prenant la parole, le Directeur général du CHU de Tengandogo, Dr Lin Somda, a mis en lumière les défis qui accompagnent ce type d’intervention, notamment la disponibilité des médicaments, la mobilisation des financements liés au don d’organes et l’exigence d’un suivi post-greffe rigoureux.

En réponse, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement ferme du Gouvernement à renforcer les infrastructures sanitaires et à consolider les compétences nationales, afin d’élargir l’accès aux soins spécialisés. Il a rappelé l’ambition des autorités de positionner le Burkina Faso parmi les nations à la pointe des technologies médicales, dans une dynamique assumée de souveraineté sanitaire.