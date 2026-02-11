Côte d’Ivoire : gracié par Alassane Ouattara, le parlementaire malien Mamadou Hawa Gassama retrouve la liberté

Le député malien Mamadou Hawa Gassama, condamné fin janvier à trois ans d’emprisonnement en Côte d’Ivoire pour « offense » et « propos outrageants diffusés sur internet » à l’encontre du président Alassane Ouattara, a bénéficié d’une grâce présidentielle et a été remis en liberté. L’information a été confirmée mercredi par son avocat.

Membre du Conseil national de Transition (CNT) au Mali, l’organe législatif mis en place par les autorités de transition à Bamako, M. Gassama avait vivement critiqué le chef de l’Etat ivoirien lors d’une interview accordée en septembre 2022 à un média malien, allant jusqu’à le qualifier « d’ennemi du Mali ».

Interpellé en juillet 2025 alors qu’il séjournait à titre privé en Côte d’Ivoire, Mamadou Hawa Gassama avait été jugé et condamné à trois ans de prison à la fin du mois de janvier.

Selon son avocat Mamadou Ismaïla Konaté, le parlementaire a recouvré la liberté après sept mois et sept jours de détention à Abidjan. Bien qu’il ait interjeté appel de sa condamnation, une grâce présidentielle est intervenue entre-temps.